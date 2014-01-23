دراسة: "كرة القدم" تساعد على التخلص من الدهون

تواصلت دراسة طبية حديثة أجريت على ما يقرب من 347 شخصا بدينا من مشجعين كرة القدم، إلى إن ممارسة اللعبة بطريقة صحيحة تساهم فى خفض وزن الرجال والتخلص من البدانة.

ذكر موقع " BBC " أن مركز دراسات جلاسجو، أكد على أن الرجال يمكنهم فقدان الوزن عن طريق الرياضة، وأوضح أيضا أن الفريق المشارك فى البرنامج استمر أفراده طوال العام التالى فى فقدان الوزن بما نسبته 5 % من إجمالى الوزن حتى بعد التوقف عن أداء البرنامج.

وأشير إلى أنه تم أخضع جميع المتطوعين إلى برنامج تدريبات على مدار 12 أسبوعا، وتم وضع عدد مماثل على لائحة الانتظار دون أن يمارسوا البرنامج التدريبى، وبعد عام كانت النتائج واضحة على الفريق الأول، إذ استمر الذين شاركوا فى التدريبات فى فقدان 5 كيلوجرامات من وزنهم أكثر من غير المشاركين.

وأوضح أن المتطوعين فى البرنامج استمتعوا بصحبة رجال آخرين خلال الدورة التدريبية، وتمكنوا من استخدام جزء من ملعب كرة القدم لم يكن مسموحا لهم باستخدامه.

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