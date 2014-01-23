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مصر وأذربيجان ينويان تعزيز العلاقات السياحية

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مصر وأذربيجان ينويان تعزيز العلاقات السياحية مصر وأذربيجان ينويان تعزيز العلاقات السياحية

أكدت الخدمة الصحفية لوزارة الخارجية الأذربيجانية، أن اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، خلال اجتماعه مع السفير الأذربيجانى لدى شاهين عبد اللاييف، خلال زيارة عمل إلى الغردقة أمس الأربعاء، أكدا أهمية تعزيز العلاقات الثنائية فى مجال السياحة وإمكانية تنظيم رحلات مباشرة بين البلدين.

ونقلت وكالة "تريند" الروسية عن الخارجية الأذربيجانية، أنه خلال الاجتماع تمت مناقشة إمكانيات تعزيز العلاقات بين أذربيجان ومصر، ولاسيما تنمية التعاون فى مجال السياحة، وقدم السفير معلومات مفصلة عن التطور السريع فى أذربيجان، والإنجازات فى جميع المجالات، وزيادة الفرص السياحية للمواطنين، فضلاً عن مشاريع واسعة النطاق لترويج السياحة فى البلاد.

ومن جانبه، أكد عبد الله، أن مصر تولى أهمية كبيرة لتوسيع التعاون مع أذربيجان فى جميع المجالات، بما فى ذلك السياحة ووفقاً له، فى هذه المناسبة تم التشاور مع السلطات الحكومية المصرية، لزيارة أذربيجان قريباً وأيضاً خلال الاجتماع ناقش الجانبان القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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