"النور" يعقد اجتماعًا موسعًا لوضع خطة العمل فى المرحلة القادمة

نظم حزب النور، أمس الأربعاء، اجتماعاً موسعاً لمناقشة خطة عمل الحزب خلال المرحلة القادمة بمشاركة أمناء المحافظات ومسئولى التسويق السياسى والخدمات الجماهيرية واللجان الإعلامية.

وأكد الدكتور مصطفى عبد الفضيل مسئول إدارة التنظيم بالأمانة العامة للحزب، أن الخطة تهدف إلى استمرار التواصل مع المواطنين وتقديم الخدمات الجماهيرية والدورات التثقيفية، وأن الاجتماع استعرض الخطة العامة للحزب.

وأضاف "عبد الفضيل" فى بيان مساء أمس أنه تم عقد ورش عمل لمناقشة تفاصيل الخطة الموضوعة ومراجعة جدول التنفيذ.

ومن جانبه أوضح الدكتور مصطفى عبده منسق لجنة الخدمات الجماهيرية أنه تم وضع خطة للخدمات الجماهيرية على مستوى الجمهورية بهدف التيسير على المواطن البسيط، والسعى لتقديم الخدمات الطبية والعلاج المجانى للطبقات المحرومة عن طريق القوافل الطبية وتقديم التوعية والإرشاد للمواطنين.

وأكد عبده أن الحزب يسعى لرفع المعاناة عن المواطن المصرى من خلال توصيل الخدمات المجانية من المواطنين.

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