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مسئول بـ"مياه الشرب" يبحث مع ممثلى نقابات الإسماعيلية تحسين الخدمات

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مسئول بـ"مياه الشرب" يبحث مع ممثلى نقابات الإسماعيلية تحسين الخدمات مسئول بـ"مياه الشرب" يبحث مع ممثلى نقابات الإسماعيلية تحسين الخدمات

التقى مدحت سخسوخ، رئيس قطاع الموارد البشرية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، بممثلى النقابات بقطاعات الإسماعيلية والسويس وبورسعيد بحضور المهندس جمال عبد الحميد رئيس فرع الإسماعيلية والعميد محمد عبد الهادى مدير عام الأمن بالشركة وعادل عبد المنعم مدير العلاقات العامة والإعلام بالشركة ومن النقابات عمر عياد ورجب ياسين و كمال موافى ومحمد فخرى ومحمد خفاجة.

وتناول رئيس القطاع الجهد المبذول من أجل إنهاء الأعمال المتعلقة بالعاملين بالشركة والمحطات فى القطاعات الثلاثة وتذليل أى صعاب فى إطار اللوائح والقوانين والتيسير بقدر المستطاع والحفاظ على الوقت والجهد وتقديم أسرع وأفضل خدمة ودفع عجلة الإنتاج.

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