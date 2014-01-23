أكاديمية “اونا” تشارك جمعية الصحفيين العمانية دورة للمصورين الصحفيين

تنظم جمعية الصحفيين العمانية دورة المصورين الصحفيين الأحد القادم و تستمر أربعة أيام بأحد فنادق القاهرة، و يشارك في الدورة 20 مصوراً صحفياً بالصحف ووسائل الإعلام المحلية، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الجمعية لتأهيل المصورين الصحفيين وإكسابهم مهارات التصوير الصحفي المحترف بالإضافة إلى الإطلاع على المستجدات في مجال التصوير الفوتوغرافي و خاصة التقنيات الحديثة.

و يحاضر في الدورة التي تقام بالتعاون مع شركة “المؤشر الدولي” و أكاديمية “اونا” للتدريب الإعلامي المحاضر المعروف محمد الميموني حول تاريخ التصوير الصحفي من المنشأ و حتى اليوم ،ويستهدف إطلاع المشاركين على تاريخ التصوير الصحفي ، و كذلك تعريف المشاركين على الكاميرا و تركيبها و طريقة تشغليها ، كما يتناول المحاضر أدوات المصور الصحفي حسب نوعية التغطية التي يقوم بها ، و الصورة وأنواعها و معالجة اللون الأبيض و استخدام الفلاش لموازنة و معالجة مشاكل الضوء.

كما يتضمن برنامج الدورة الإطلاع على مهام المصور الصحفي و أخلاقيات التصوير الصحفي و طريقة عمل القصة المصورة ، وكذلك يتناول قصة صحفية مصورة من خلال فريق ،وانتقاء و تحضير الصور و تجهيزها للنشر ويتضمن البرنامج كذلك التدريب العملي على جوانب التصوير من خلال تصوير بعض المناظر وكيفية انتقاء الزوايا من جانب المصورين.

و يدعم دورة المصورين الصحفيين عدد من المؤسسات منها بنك “عمان العربي” و شركة “كانون” و شركة “حيا “للمياه و بنك ظفار و شركة “الصاروج” للإنشاءات في إطار جهودهم لدعم برامج التدريب بالجمعية و إيماناً منهم بأهمية التصوير الصحفي.

وتعد الدورة منطلقاً مهماً لبدايات منظمة لتطوير التصوير الصحفي في وسائل الإعلام العمانية من خلال التركيز على التأهيل و التدريب المستمر للصحفيين و العمل على تأسيس لجنة تختص بعملية تطوير التصوير و الاعتناء بالمصورين الصحفيين.