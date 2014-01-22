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لابورتا يطالب روسيل بتفسير قضية نيمار لأعضاء النادي

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لابورتا يطالب روسيل بتفسير قضية نيمار لأعضاء النادي لابورتا يطالب روسيل بتفسير قضية نيمار لأعضاء النادي

برشلونة، (إفي): دعا رئيس نادي برشلونة السابق جوان لابورتا نظيره الحالي ساندرو روسيل بتفسير ما يثار حول صفقة البرازيلي نيمار دا سيلفا التي ينظر بها القضاء الحالي، لأعضاء النادي.

وحث لابورتا على حسابه بشبكة (تويتر) الاجتماعية روسيل على "تقديم تفسيرات لأعضاء البرسا"، مضيفا "صمته يضر صورة النادي".

وأعلن قاضي المحكمة الوطنية بإسبانيا، بابلو روث، اليوم الأربعاء قبول النظر في الدعوى المقدمة من أحد أعضاء نادي برشلونة ضد مخالفات بصفقة ضم المهاجم البرازيلي نيمار دا سيلفا من ناديه السابق سانتوس.

يشار إلى أن روسيل، الذي أعلن رغبته في أن يستدعيه القاضي للشهادة، من المتوقع أن يطلب غدا تنحي الأخير عن القضية.

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