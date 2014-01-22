مخيون: الشاطر قال إن السيسي أفضل شخصية عسكرية تعامل معها

كتب : جهاد أحمد منذ 2 دقيقة

قال الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور السلفي، إنه لا يوجد تناقض بين العمل السياسي والعمل الدعوي داخل حزب النور لأن الحزب يمارس السياسة عن طريق السلوك الحسن.

وأكد مخيون، خلال حواره مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، أن النور كان دائما يقدم النصيحة للإخوان متمنيا لهم أن يعودوا إلى صوابهم.

وعن المرشح الذي سيدعمه حزب النور في الانتخابات الرئاسية المقبلة، قال مخيون إن القرار في النور مؤسسي، مؤكدا أن الحزب سيحسم المرشح الذي سيؤيده بمجرد معرفة جميع المرشحين وغلق باب الترشيح، مشيرا إلى أن النور قرر عدم خوض الدفع بمرشح رئاسي لأن معظم المصريين متخوفون الآن من الإسلاميين.

وأضاف أنه لمس من خلال تعامله مع الفريق أول السيسي حسن خلقه، مؤكدا أن هذا كان رأي الإخوان فيه أيضا، مشيرا إلى أن خيرت الشاطر قال عليه أفضل شخصية تعاملت معها في المؤسسة العسكرية.