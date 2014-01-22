أخبار عاجلة

تغطية خاصة - رامي رضوان : السيسي في هذه الزيارة لن يتحدث فقط باسم مصر ولكن سيتحدث باسم الدول العربية -
ملاعب ONsport: ترشيح أيمن منصور لمنصب مدير الكرة بالزمالك -
ملاعب ONsport: إيناسيو يصل القاهرة اليوم لتوقيع عقود تدريب الزمالك -
«بدأت من الخيشة والجردل» و«ندمت على التاتو».. حكاية ليلى عز العرب -
تغطية خاصة - رئيس تحرير جريدة الشروق : ما يريدة ترامب هو العودة لقواعد العلاقات المصرية الأمريكية -
تغطية خاصة - السفير / هاني خلاف : زيارة الرئيس السيسي مهمة ويجب أن نخفض سقف التوقعات -
ملاعب ONsport: كوليبالي يغلق ملف الرحيل عن الأهلي بعد التألق أمام الداخلية -
تغطية خاصة - اليوم .. قمة مصرية أمريكية بين الرئيسين السيسي وترامب في واشنطن -
6 قرارات هامة لعمومية مجلس الدولة.. أبرزها "رفض التعديلات ..ومقابلة الرئيس" -
استعار من صديقه السلاح .. فمات برصاصة "طائشة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. DMC

مخيون: الشاطر قال إن السيسي أفضل شخصية عسكرية تعامل معها

Google+ Print
مخيون: الشاطر قال إن السيسي أفضل شخصية عسكرية تعامل معها مخيون: الشاطر قال إن السيسي أفضل شخصية عسكرية تعامل معها

كتب : جهاد أحمد منذ 2 دقيقة

قال الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور السلفي، إنه لا يوجد تناقض بين العمل السياسي والعمل الدعوي داخل حزب النور لأن الحزب يمارس السياسة عن طريق السلوك الحسن.

وأكد مخيون، خلال حواره مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، أن النور كان دائما يقدم النصيحة للإخوان متمنيا لهم أن يعودوا إلى صوابهم.

وعن المرشح الذي سيدعمه حزب النور في الانتخابات الرئاسية المقبلة، قال مخيون إن القرار في النور مؤسسي، مؤكدا أن الحزب سيحسم المرشح الذي سيؤيده بمجرد معرفة جميع المرشحين وغلق باب الترشيح، مشيرا إلى أن النور قرر عدم خوض الدفع بمرشح رئاسي لأن معظم المصريين متخوفون الآن من الإسلاميين.

وأضاف أنه لمس من خلال تعامله مع الفريق أول حسن خلقه، مؤكدا أن هذا كان رأي الإخوان فيه أيضا، مشيرا إلى أن خيرت الشاطر قال عليه أفضل شخصية تعاملت معها في المؤسسة العسكرية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
تغطية خاصة - رامي رضوان : السيسي في هذه الزيارة لن يتحدث فقط باسم مصر ولكن سيتحدث باسم الدول العربية

تغطية خاصة - رامي رضوان : السيسي في هذه الزيارة لن يتحدث فقط باسم مصر ولكن سيتحدث باسم الدول العربية

تغطية خاصة - السفير / هاني خلاف : زيارة الرئيس السيسي مهمة ويجب أن نخفض سقف التوقعات

تغطية خاصة - السفير / هاني خلاف : زيارة الرئيس السيسي مهمة ويجب أن نخفض سقف التوقعات

تغطية خاصة - اليوم .. قمة مصرية أمريكية بين الرئيسين السيسي وترامب في واشنطن

تغطية خاصة - اليوم .. قمة مصرية أمريكية بين الرئيسين السيسي وترامب في واشنطن

موقع عبري: ترامب يدعم رؤية السيسي

موقع عبري: ترامب يدعم رؤية السيسي