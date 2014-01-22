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اجتماع "المهندسين" لمناقشة مستقبل النقابة بعد سقوط مجلسها الإخواني

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اجتماع "المهندسين" لمناقشة مستقبل النقابة بعد سقوط مجلسها الإخواني اجتماع "المهندسين" لمناقشة مستقبل النقابة بعد سقوط مجلسها الإخواني

كتب : سهاد الخضري منذ 2 دقيقة

يعقد تيار الاستقلال بنقابة المهندسين بدمياط اجتماعًا يوم الثلاثاء المقبل، 28 يناير، وذلك لمناقشة مستقبل النقابة بعد سحب الثقة من المجلس الإخواني والاتفاق على أسس ومستقبل سير العمل بالنقابة والآلية المستخدمة خلال المرحلة القادمة.

ودعا عادل عبدالحليم، المتحدث باسم تيار الاستقلال، إلى دعوة جميع المهندسين للحضور ورسم خارطة مستقبل نقابتهم؛ حتى لا تكرر الأخطاء السابقة.

وأكد عبدالحليم أن دعوتهم تحت شعار "لا حزبية ولا طائفية ولا سياسية، ولكن نقابة خدمية اجتماعية لخدمة المهندسين وأسرهم".

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