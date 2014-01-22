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هيثم شاكر يطرح ألبومة”احلى قرار”غدا

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هيثم شاكر يطرح ألبومة”احلى قرار”غدا هيثم شاكر يطرح ألبومة”احلى قرار”غدا

يطرح الفنان هيثم شاكر غدا الخميس ألبومه الجديد “أحلى قرار”، وذلك بعد تأجيل طرحه أكثر من مرة بسبب طلب جهاز المصنفات الفنية إعادة توثيق جميع التنازلات الخاصة بأغاني الألبوم.

هيثم يقدم الألبوم بعد غياب5سنوات عن الساحة الغنائية، وهو الثالث لة،حيث قدم عام2004 ألبومة الأول “خليك جنبى”،وبعدة بأربع سنوات قدم الثانى “جديد عليا”.

ويضم ألبوم “أحلى قرار” 14 أغنية هي: “حياتي” كلمات أمير طعيمة، وألحان محمد يحيى وتوزيع تميم، و”مديونلك” كلمات محمد عاطف، وألحان محمد يحيى وتوزيع حسن الشافعي، و”العيون السمر” كلمات أمير طعيمة، والحان محمد يحيى، وتوزيع تميم، و”لسه فاضي مكانك” كلمات محمد عاطف، وألحان محمد يحيى، وتوزيع تميم، و”الحنيه عيب” كلمات بهاء الدين محمد، وألحان أحمد صلاح حسني، وتوزيع تميم، و”يوم ماقول” كلمات جمال الخولي، وألحان تامر علي، وتوزيع تميم، و”خاين” كلمات محمد عاطف، وألحان محمد يحيى، وتوزيع توما، و” حبيبي” كلمات أمير طعيمة، وألحان محمد يحيى، وتوزيع تميم، و”معاك” كلمات أمير طعيمة، وألحان رامي جمال، وتوزيع نادر حمدي، و”سبب واحد” كلمات أمير طعيمة، وألحان خالد عز، وتوزيع تميم، و”حنيتك” كلمات محمد عاطف، وألحان رامي جمال، وتوزيع تميم، و”في كل مكان” كلمات محمد عاطف، وألحان محمد يحيى، وتوزيع توما، و”هو إحنا” كلمات محمد عاطف، وألحان رامي جمال، وتوزيع تميم، و”أحلى قرار” كلمات سلامة علي، وألحان محمد يحيى، وتوزيع تميم.

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