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مريض القلب يستطيع تناول "الفياجرا" تحت إشراف الطبيب

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مريض القلب يستطيع تناول "الفياجرا" تحت إشراف الطبيب مريض القلب يستطيع تناول "الفياجرا" تحت إشراف الطبيب

أكد الدكتور رائد صلاح، أخصائى أمراض القلب والأوعية الدموية، أن الدراسات العلمية الحديثة أثبتت أن اضطرابات العلاقة الجنسية تؤثر على جسم الإنسان، مما يزيد من إفراز هرمون الكورتزول، الذى يؤدى إلى ارتفاع ضغط الدم، بالإضافة إلى حدوث اضطرابات بالجهاز العصبى، مما يؤثر على ضغط القلب، مسبباً زيادة ضربات القلب.

وأوضح "صلاح" أن مريض القلب يحتاج إلى إرشاد خاص بالعلاقة الجنسية، خاصة أنه يتناول عدداً من الأدوية التى تؤثر على أدائه الجنسى، بالإضافة إلى أنه يجد خجلا فى التحدث بهذا الشأن، لذا عليه أن يصارح طبيب القلب الخاص به بتلك المشكلة، خاصة أن مرضى القلب يتناولون أدوية لعلاج ارتفاع ضغط الدم، مما يؤثر على القدرة الجنسية للمريض.
> وأشار "صلاح" إلى أن مريض القلب مصاب بضيق بالشرايين، حيث يستخدم بعض الأدوية الموسعة للشرايين، لذا ينصح له باستخدام مقويات جنسية كالفياجرا، ولكن ينصح بتناولها تحت إشراف الطبيب.
> وأوضح أخصائى أمراض القلب والأوعية الدموية أن الأمر مماثل للمرأة، فأغلب الأطباء ينصب اهتمامهم على رعاية المرأة خلال فترة الحمل والولادة، والقليل من يتحدثون عن العلاقة الجنسية، مؤكدا أنه ينصح المريض دائما بتهيئة الظروف والوقت الملائم لممارسة تلك العلاقة، ويفضل أن تكون العلاقة بعد تناول الأدوية بـ3 ساعات، أما من يتناولون العلاج تحت اللسان فيفضل أن تتم العلاقة بعد تناول الدواء بدقائق.
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