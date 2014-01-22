ميدو يوضح.. ما الذي سيراه جمهور الزمالك في مباراة المنيا

وعد أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للزمالك بتقديم وجه مختلف للفريق الأبيض، لكن الجديد أن هذا الوجه ستظهر معالم له مباشرة في مباراة المنيا خلال أيام.

ويلعب ميدو أول مباراة له مع الزمالك ضد المنيا في الدوري الممتاز يوم 29 من شهر يناير الجاري.

وقال ميدو للصحفيين عقب أول مران له مع الفريق الأبيض: "الذي سيراه جمهور الزمالك هو أداء منظم من اللاعبين".

وتابع موضحا "اللاعبون سيقدمون أداء منظما في الواجبات الدفاعية والهجومية، وهو ما لم يكن حاضرا خلال المرحلة الماضية".

الزمالك تعادل مع حرس الحدود، وخسر أمام الإسماعيلي وفاز على المصري البورسعيدي وطلائع الجيش.

وأضاف "اللاعبون كانوا يعانون في التحرك بدون كرة، غير منظمين وفاقدين للقدرة على التمركز بشكل صحيح دفاعا هجوما".

وشهد مران الزمالك تركيزا من ميدو على اللعب بتمرير قصير.