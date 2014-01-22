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أمر قضائي بإزالة ”أرنب” من أذن “مانديلا” اليمنى

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نيلسون مانديلاأمرت محكمة في جنوب أفريقيا فريقا من النحاتين بإزالة تمثال لأرنب من البرونز نجت بطريقة خفية داخل أذن تمثال لنلسون مانديلا أزيح عنه الستار مؤخرا.
> وقال متحدث باسم المحكمة أن القرار جاء لإعادة الكرامة لتمثال الزعيم الجنوب أفريقي.
> وأفادت تقارير من جنوب أفريقيا أن النحاتين وضعوا تمثال الأرنب كنوع من التوقيع أو الشعار لهم كما يفيد الاعتراف بالتعجل في عملية النحت لإنهاء التمثال.
> يذكر ان كلمة ”ارنب” بلغة الافريكانز (الهولندية المحورة التي ادخلها المهاجرون البيض الى البلاد، والمنتشرة بشكل واسع في جنوب افريقيا وناميبيا واجزاء من زيمبابوي) ”السرعة”.
> وأزيح الستار عنة تمثال مانديلا في السادس عشر من الشهر الماضي بعد يوم واحد من دفن الزعيم الجنوب أفريقي.
> ويبلغ طول التمثال 9 أمتار ويوجد في مدخل مبني الاتحاد مقر في العاصمة بريتوريا.
> وصمم التمثال بحيث يوضح ذراعي مانديلا مفرودين بشكل كامل في إشارة إلى أنه يحتضن الشعب بأكمله.
> وقال متحدث باسم وزارة الفنون إن النحاتين قدموا اعتذارهم عما بدر منهم وما قد يكون قد تسبب فيه من حرج للحكومة أو لأسرة مانديلا.
> وقال المتحدث إن الحكومة تناقش حاليا موعد إزالة تمثال الأرنب من الأذن اليمني للتمثال مضيفا أنها تطالب النحاتين بالقيام بذلك بأسرع وقت ممكن.
> وتقلت صحيفة جنوب أفريقية عن النحاتين الإثنين أنهما نحتا الأرنب البرونزي داخل أذن التمثال الأكبر بعد أن منعتهم الحكومة من توقيع اسميهما على التمثال كنوع من الإشارة إلى هويتهما.

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