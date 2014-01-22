منتصف فبراير.. "مصر للطيران" تسير رحلات مباشرة من الأقصر إلى لندن وباريس

كتب : عبده أبوغنيمة الأربعاء 22-01-2014 13:15

قال الطيار حسام كمال، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن الشركة قررت تسيير رحلة جديدة يوم السبت من كل أسبوع من الأقصر إلى باريس واستئناف رحلة مصر للطيران من الأقصر إلى لندن يوم الاثنين من كل أسبوع، وذلك في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين وزارتي الطيران والسياحة لعودة حركة السياحة إلى معدلاتها الطبيعية كونها أحد أهم مصادر الدخل القومي.

وأضاف كمال أن الفترة المقبلة ستشهد دراسة تسيير رحلات أخرى مباشرة من وإلى المدن السياحية عن طريق شركتي مصر للطيران للخطوط الجوية ومصر للطيران للخطوط الداخلية والإقليمية "إكسبريس".

وأشار رئيس الشركة القابضة لمصر الطيران إلى أن أولى الرحلات المباشرة من الأقصر إلى باريس ستكون يوم 15 فبراير المقبل، فيما تبدأ أولى رحلات مصر للطيران من الأقصر إلى لندن يوم 17 فبراير، بالإضافة إلى الرحلات اليومية التي يتم تسييرها إلى مدن أوروبا عن طريق مطار القاهرة المحوري.

جدير بالذكر أن شركة مصر للطيران للخطوط الجوية تُسير رحلات مباشرة من الأقصر إلى الكويت، كما تُسير شركة مصر للطيران "إكسبريس" رحلات مباشرة من شرم الشيخ إلى كل من الكويت وجدة والرياض وكذلك رحلات مباشرة من برج العرب إلى كل من بيروت وأثينا ومن سوهاج إلى الكويت.