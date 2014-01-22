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صحيفة إسرائيلية: بيريز يرى تمسك نتانياهو بـ"يهودية إسرائيل" أمر غير ضرورى

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صحيفة إسرائيلية: بيريز يرى تمسك نتانياهو بـ"يهودية إسرائيل" أمر غير ضرورى صحيفة إسرائيلية: بيريز يرى تمسك نتانياهو بـ"يهودية إسرائيل" أمر غير ضرورى

اعتبر الرئيس الإسرائيلى شيمون بيريز مؤخراً فى محادثات خاصة، أن إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو على الاعتراف بإسرائيل "كدولة يهودية" هو أمر "غير ضرورى" وقد يؤدى إلى "إفشال المفاوضات مع الفلسطينيين".

وذكرت صحيفة "إسرائيل هايوم" المجانية والمقربة من ، أنه "خلال محادثات خاصة مع مسئولين حكوميين إسرائيليين فى الأسابيع الماضية، اعتبر الرئيس بيريز أن إصرار رئيس الوزراء نتانياهو على الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية أمر غير ضرورى وأنه يمكن أن يعرقل المفاوضات مع الفلسطينيين".

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