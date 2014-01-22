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مصرع طفلة سقطت من أعلى منزلها بناحية طما بسوهاج‎

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مصرع طفلة سقطت من أعلى منزلها بناحية طما بسوهاج‎ مصرع طفلة سقطت من أعلى منزلها بناحية طما بسوهاج‎

لقيت طفلة حتفها اثر سقوطها من اعلى سطح منزل اثناء قيامها بالعب بناحية طما بمحافظة سوهاج .
> كان اللواء ابراهيم صابر مدير امن سوهاج قد تلقي اخطاراً من مركز شرطة طما بورود بلاغ من المستشفي المركزي بوصول الطفلة “شهد حمدي محمد ريان ” و التى تبلغ من العمر 5 سنوات وتقيم الساحل البحري – دائرة المركز “جثة هامدة” ،
> حيث انتقلت قوة أمنية لفحص الواقعة و قامت بسؤال خال الطفلة ويدعى “احمد فتحي ريان السيد 30 سنة عامل ويقيم بذات الناحية ، حيث ذكر انه حال قيام الطفلة المذكورة باللهو أعلي سطح المنزل أختل توازنها وسقطت أرضاً مما نتج عنه وفاتها حيث لم يقم خال الطفلة  بأتهام شخص بالتسبب فى الواقعة .

و قامت السلطات بالتحفظ على الجثة ، وتم تكليف إدارة البحث الجنائي بالتحري فى الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 43 احوال المركز وجاري العرض على النيابة العامة للتصرف .

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