السماح للمصورين بالدخول للمحكمة في قضية أبو إسماعيل بتزوير جنسية والدته

سمحت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة ، للصحفيين و المصورين بالدخول إلي قاعة المحاكمة لتغطية وقائع جلسة محاكمة حازم صلاح أبو إسماعيل لاتهامه بتزوير جنسية والدته بقصد تمكينه من الاشتراك فى خوض انتخابات الرئاسة بالمخالفة للقانون.

وكانت النيابة،قد نسبت إلى محمد حازم صلاح أبو إسماعيل، وشهرته “حازم صلاح أبو إسماعيل”، 52 عامًا، أنه فى غضون شهر مارس من عام 2012، بدائرة قسم مصر الجديدة بمحافظة القاهرة،قد ارتكب جريمة تزوير «محرر رسمى»، وهو إقراره بعدم حصول والدته على جنسية دولة أجنبية، لتقديمه إلى اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة عام 2012، ضمن أوراق الترشح للانتخابات، بأن أثبت على خلاف الحقيقة عدم حمل والدته “نوال عبد العزيز نور” جنسية أى دولة أجنبية، مع علمه بتجنس والدته بجنسية الولايات المتحدة الأمريكية، كما ورد فى التحقيقات.