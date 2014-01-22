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جمال سليمان يجسّد شخصيّة جمال عبد الناصر في "صديق العمر"

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جمال سليمان يجسّد شخصيّة جمال عبد الناصر في "صديق العمر" جمال سليمان يجسّد شخصيّة جمال عبد الناصر في "صديق العمر"

يستعد الفنّان السّوري جمال سليمان لتجسيد شخصيّة الرّئيس المصري الرّاحل جمال عبد النّاصر عبر المسلسل المصري "صديق العمر" من تأليف ممدوح الليثي، فيما يتولّى الإخراج عثمان أبو الّلبن.
ويتحدّث العمل عن فترة مهمّة من حياة عبد الناصر وهي مرحلة ما بعد الانفصال وحتى حرب عام 1967، وما يتخلّل هذه الفترة من أحداث مهمّة عاصرها مع صديق عمره المشير عبد الحكيم عامر، والذّي يجسّد دوره الفنّان المصري باسم سمرة، ويركّز المسلسل على الجوانب الإنسانيّة والاجتماعيّة لهؤلاء الرّجلين إضافة إلى الجانب السّياسي.
من جهة ثانية، يشارك يستعدّ الفنان السّوري في المسلسل المصريّ الجديد "خريف السّادة" وتشاركه البطولة الفنّانة المصريّة ميرفت أمين، والعمل من إخراج المخرج المصري علي عبد الخالق.

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