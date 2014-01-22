أخبار عاجلة

تغطية خاصة - رئيس تحرير جريدة الشروق : ما يريدة ترامب هو العودة لقواعد العلاقات المصرية الأمريكية -
تغطية خاصة - السفير / هاني خلاف : زيارة الرئيس السيسي مهمة ويجب أن نخفض سقف التوقعات -
ملاعب ONsport: كوليبالي يغلق ملف الرحيل عن الأهلي بعد التألق أمام الداخلية -
تغطية خاصة - اليوم .. قمة مصرية أمريكية بين الرئيسين السيسي وترامب في واشنطن -
6 قرارات هامة لعمومية مجلس الدولة.. أبرزها "رفض التعديلات ..ومقابلة الرئيس" -
استعار من صديقه السلاح .. فمات برصاصة "طائشة" -
إصابة ضابط برصاص قناصة استهدفته في كمين أمني بالعريش -
بالصور.. إحالة 20 عاملًا بوحدتين صحيتين في سمنود للتحقيق -
"الغرفة التجارية" تخاطب محافظ دمياط لإعادة النظر في مواعيد إغلاق المقاهي -
10 قتلى على الأقل في انفجار سان بطرسيرج بروسيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

قائد المنطقة الشمالية يزور الغربية لتقديم التهنئة لضباط الشرطة

Google+ Print
قائد المنطقة الشمالية يزور الغربية لتقديم التهنئة لضباط الشرطة قائد المنطقة الشمالية يزور الغربية لتقديم التهنئة لضباط الشرطة

زار اللواء سعيد عباس قائد المنطقة الشمالية العسكرية مديرية أمن الغربية لتقديم التهنئة لقيادات الشرطة بأعياد 25يناير، وأعياد الشرطة، وكان فى استقباله اللواء أسامة بدير مدير أمن الغربية، واللواء عبد الرحمن شرف حكمدار الأمن، واللواء علاء السباعى، مدير المباحث الجنائية، واللواء صادق حسين، واللواء إسماعيل البيلى، وقيادات مديرية الأمن وعدد من الضباط.

للمزيد من أخبار المحافظات..

بالصور.. نفوق كميات هائلة من الأسماك على سطح النيل بالبحيرة

محافظ بورسعيد: مستعدون لتحمل نفقات الدفاع عن شهداء أحداث السجن

رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر يتفقد موانئ السويس" قبل 25 يناير
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365