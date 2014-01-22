قائد المنطقة الشمالية يزور الغربية لتقديم التهنئة لضباط الشرطة

زار اللواء سعيد عباس قائد المنطقة الشمالية العسكرية مديرية أمن الغربية لتقديم التهنئة لقيادات الشرطة بأعياد 25يناير، وأعياد الشرطة، وكان فى استقباله اللواء أسامة بدير مدير أمن الغربية، واللواء عبد الرحمن شرف حكمدار الأمن، واللواء علاء السباعى، مدير المباحث الجنائية، واللواء صادق حسين، واللواء إسماعيل البيلى، وقيادات مديرية الأمن وعدد من الضباط.

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