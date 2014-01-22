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جامعة الإسكندرية توافق على منح 58 درجة دكتوراه و73 درجة ماجستير

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جامعة الإسكندرية توافق على منح 58 درجة دكتوراه و73 درجة ماجستير جامعة الإسكندرية توافق على منح 58 درجة دكتوراه و73 درجة ماجستير

وافق مجلس جامعة الإسكندرية فى جلسته صباح أمس على ترقية وتعيين 42 عضواً من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، كما وافق على منح 58 درجة دكتوراه، و 73 درجة ماجستير بكليات ومعاهد الجامعة المختلفة.

وناقش المجلس الاستعدادات للاحتفال بعيد العلم ويوم الوفاء لأعضاء هيئة التدريس خلال شهر مايو، كما وافق المجلس على إقامة يوم الوفاء للعاملين، الذين أنهوا مدة خدمتهم تقديراً لما قدموه من جهد وعطاء من أجل رفعة وتقدم الجامعـة.

كما وافق المجلس على مذكرات التفاهم للتعاون العلمى بين جامعة الإسكندرية وجامعات ووترلوو بكندا وبلير باسكال بفرنسا، وهانكوك للدراسات الأجنبية بكوريا، ومدرسة الفنون بمقاطعة أكس إن بروفانس بفرنسا، والشئون الصحية بمحافظة القنفذة بالسعودية.

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