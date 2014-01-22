مصادر: غدا الرئيس منصور يشهد إحتفالات أعياد الشرطة ويوجه كلمة للشعب

علم اليوم السابع أن المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية سيشهد غدا الأحتفال الرسمي لعيد الشرطة والذى سيقام داخل قاعة أكاديمية الشرطة .

وقال مصدر مطلع لليوم السابع انه من المقرر أن يوجه الرئيس عدلى منصور كلمة إحتفالا بهذه المناسبة تتضمن الإشادة بدور رجال الشرطة خلال المرحلة الإنتقالية .

واستعدت الأكاديمية لاستقبال الرئيس منصورلاحتفال الرسمى وسط إجراءات تأمينية مشددة،

وأكدت المصادر أنه لا صحة لما تردد عن إلغاء عيد الشرطة، وعن نية الوزارة تغييره إلى ٣٠ يونيو، منوهاً بأن الوزارة كانت تدرس ذلك المقترح عن طريق لجنة انتهت إلى صعوبة تغيير موعد عيد الشرطة؛ لارتباطه بأحداث موقعة الإسماعيلية، وهو ما قد يثير موجة غضب بين صفوف رجال الشرطة.

وكان الرئيس عدلي منصور،أصدر قرارا جمهوريا بإعفاء باقي العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبتي الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير إيهاب بدوي، إن القرار نص على إعفاء الفئات التالية من باقي العقوبة السالبة للحرية:

أولاً : المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتي 25 يناير 2014 (خمس عشرة سنة ميلادية). ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقاً لقانون العقوبات.

ثانياً : المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 25 يناير 2014 متي كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ نصف مدتها ميلادياً، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن ستة أشهر.

وأوضح المتحدث أن ما سبق لا يسري على المحكوم عليهم في عدد من الجرائم، من بينها: الجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج ، والجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الداخل ، والمفرقعات والرشوة ، وجنايات التزوير المنصوص عليها في الباب السادس عشر من الكتاب الثاني لقانون العقوبات ، والجرائم المنصوص عليها بالباب الثالث عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات الخاص بتعطيل المواصلات ، والجنايات المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر ، وجنايات المخدرات والاتجار فيها ، و جنايات الكسب غير المشروع ، والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء ، والجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها، والجرائم المنصوص عليها في المادة 116 مكرر أ من قانون الطفل ، والجناية المنصوص عليها في المادة 14 من قانون مكافحة غسل الأموال ، والجرائم المنصوص عليها في أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم 4 لسنة 1992المعدل بأمر رئيس الجمهورية رقم 2 لسنة 2004 ، والجرائم المنصوص عليها في أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري رقم 6 لسنة 1996 المعدل بالأمر رقم 5 لسنة 1997 ، والجرائم المنصوص عليها في أمري رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري رقمي 2 لسنة 1998 و3 لسنة 1998 ، والجرائم المنصوص عليها في قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية، والجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الاتجار بالبشر ، والجرائم المنصوص عليها بالمرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 الصادر عن المجلس الأعلي للقوات المسلحة بتحريم الاعتداء علي حرية العمل وتخريب المنشآت.

وقال المتحدث إنه واستثناءً مما سبق، يُعفى عن باقي العقوبة بالنسبة للمحكوم عليهم بالسجن المؤبد في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة إذا كانت هي العقوبة الوحيدة المحكوم بها عليهم ، متى نفذوا مدة عشرين عاماً متصلة منها وعلى ألا يقل سنهم عن ستين عاماً في 25 يناير 2014، فإذا تعددت عقوبات السجن المؤبد علي المحكوم عليهم ذاتهم في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة ، يعفى عنهم متي نفذوا مدة عشرين عاماً متصلة عن إحدي عقوبات السجن المؤبد، ومدة خمسة عشر عاماً أخري متصلة عن كل عقوبة سجن مؤبد أخري ، وعلي ألا يقل سنهم عن ستين عاماً في 25 يناير 2014. ويوضع المفرج عنهم تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقاً للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات.

جدير بالذكر أنه يشترط للعفو عن المحكوم عليه توافر الاشتراطات التالية:

1. أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعياً على الثقة في تقويم نفسه.

> 2. ألا يكون في العفو عنه خطراً علي الأمن العام.

> 3. سداد جميع الالتزامات المالية المحكوم بها عليه، ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.

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