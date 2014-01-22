مدافع بايرن ميونيخ: قد انتقل لمانشستر يونايتد في يناير

ريو دي جانيرو، (إفي): أكد المدافع البرازيلي دانتي أنه يتفاوض مع مانشستر يونايتد، وأن انتقاله من بايرن ميونيخ الألماني إلى حامل لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم قد يتم قبل نهاية الشهر الجاري.

وفي مقابلة أجرتها معه قناة (Fox Sports Brasil)، اعترف دانتي بوجود مفاوضات مع النادي الإنجليزي، قائلا "أنا سعيد للغاية باهتمام مانشستر بالحصول على خدماتي لذا أشعر بفخر كبير".

وذكر المدافع أنه مازال هناك وقت حتى انتهاء موسم الانتقالات الشتوية في 31 يناير/كانون ثان.

وأوضح دانتي أنه "حاليا" يركز في عمله مع العملاق البافاري، مشددا على أن "أهم شىء هو مواصلة العمل" في الفريق الألماني الذي يقوده الإسباني بيب جوارديولا.