أخبار عاجلة

تغطية خاصة - رئيس تحرير جريدة الشروق : ما يريدة ترامب هو العودة لقواعد العلاقات المصرية الأمريكية -
تغطية خاصة - السفير / هاني خلاف : زيارة الرئيس السيسي مهمة ويجب أن نخفض سقف التوقعات -
ملاعب ONsport: كوليبالي يغلق ملف الرحيل عن الأهلي بعد التألق أمام الداخلية -
تغطية خاصة - اليوم .. قمة مصرية أمريكية بين الرئيسين السيسي وترامب في واشنطن -
6 قرارات هامة لعمومية مجلس الدولة.. أبرزها "رفض التعديلات ..ومقابلة الرئيس" -
استعار من صديقه السلاح .. فمات برصاصة "طائشة" -
إصابة ضابط برصاص قناصة استهدفته في كمين أمني بالعريش -
بالصور.. إحالة 20 عاملًا بوحدتين صحيتين في سمنود للتحقيق -
"الغرفة التجارية" تخاطب محافظ دمياط لإعادة النظر في مواعيد إغلاق المقاهي -
10 قتلى على الأقل في انفجار سان بطرسيرج بروسيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مدافع بايرن ميونيخ: قد انتقل لمانشستر يونايتد في يناير

Google+ Print
مدافع بايرن ميونيخ: قد انتقل لمانشستر يونايتد في يناير مدافع بايرن ميونيخ: قد انتقل لمانشستر يونايتد في يناير

ريو دي جانيرو، (إفي): أكد المدافع البرازيلي دانتي أنه يتفاوض مع مانشستر يونايتد، وأن انتقاله من بايرن ميونيخ الألماني إلى حامل لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم قد يتم قبل نهاية الشهر الجاري.

وفي مقابلة أجرتها معه قناة (Fox Sports Brasil)، اعترف دانتي بوجود مفاوضات مع النادي الإنجليزي، قائلا "أنا سعيد للغاية باهتمام مانشستر بالحصول على خدماتي لذا أشعر بفخر كبير".

وذكر المدافع أنه مازال هناك وقت حتى انتهاء موسم الانتقالات الشتوية في 31 يناير/كانون ثان.

وأوضح دانتي أنه "حاليا" يركز في عمله مع العملاق البافاري، مشددا على أن "أهم شىء هو مواصلة العمل" في الفريق الألماني الذي يقوده الإسباني بيب جوارديولا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع