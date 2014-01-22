5 جنيهات ارتفاعاً فى أسعار الذهب وقرار جماعى بالإغلاق فى 25 يناير

الغرف التجارية: السبت المقبل إجازة بمنطقة الصاغة هروباً من عمليات السطو

كتب : جهاد الطويل الأربعاء 22-01-2014 10:15

قال إيهاب واصف عضو الشعبة العامة للذهب والمشغولات الذهبية، إن أسعار الذهب ارتفعت خلال الأسبوع الجارى بنحو 5 جنيهات وهناك توقعات بمزيد من الارتفاع خلال الفترة القادمة مدفوعاً بارتفاع أسعاره فى البورصات العالمية، لافتا إلى أن عيار 18 سجل 221.60 جنيه والـ21 سجل 258.5 جنيه، بينما سجل عيار 24 سعر 295.45 جنيه، والجنيه الذهب سجل 2068 جنيها.

وأضاف «واصف» أن الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية نبهت على محال الذهب بالمحافظات وخاصة فى محافظات الصعيد الساخنة والاتحادية ووسط البلد ومنطقة المهندسين، بتوخى الحذر وعدم عرض المشغولات الذهبية ذات الجرامات الكبيرة داخل أماكن العرض والإغلاق يوم 25 يناير الحالى.

وأشار إلى أن منطقة الصاغة سوف تغلق بشكل كامل وستعتبر السبت المقبل إجازة حتى لا تتعرض للسطو، لافتا إلى أن الإغلاق يأتى فى الوقت التى تحظى فيه هذه المنطقة بحماية كاملة «تأمين مسلح» من جانب وزارة الداخلية. وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت أمس عن المعدلات التى سجلتها مطلع الأسبوع الجارى؛ حيث وصل سعر الأوقية محليا إلى 9228.81 دولار فى المحلات، وسجلت عالميا 1257.2 دولار للأوقية.