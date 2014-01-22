حقيبة شتوية لعمال نظافة أمانة منطقة القصيم

بريدة - ملفي الحربي

وزعت إدارة النظافة بأمانة منطقة القصيم حقيبة شتوية على عمال النظافة وتحوي الحقيبة على ملابس ومستلزمات شتوية وأوضح مدير عام النظافة بأمانة منطقة القصيم المهندس مزيد المزيد بأن الاهتمام بالعاملين وتطوير أدائهم وتعزيز قدراتهم وتوفير الرعاية الكاملة لهم أمر مهم، ومن هذا المنطلق جاءت مبادرة حقيبة الشتاء، حيث تم توزيع الحقيبة على عمال الأمانة العاملين في الشوارع والميادين، مبيناً أن الحقيبة تحتوي على مجموعة من المستلزمات الشتوية. مشيراً إلى الاهتمام بالكوادر العاملة وخاصة هذه الفئة وتوفير كل الامكانيات التي تتيح لهم بذل المزيد من الجهد للارتقاء بالخدمات المقدمة.