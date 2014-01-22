أخبار عاجلة

تغطية خاصة - رئيس تحرير جريدة الشروق : ما يريدة ترامب هو العودة لقواعد العلاقات المصرية الأمريكية -
تغطية خاصة - السفير / هاني خلاف : زيارة الرئيس السيسي مهمة ويجب أن نخفض سقف التوقعات -
ملاعب ONsport: كوليبالي يغلق ملف الرحيل عن الأهلي بعد التألق أمام الداخلية -
تغطية خاصة - اليوم .. قمة مصرية أمريكية بين الرئيسين السيسي وترامب في واشنطن -
6 قرارات هامة لعمومية مجلس الدولة.. أبرزها "رفض التعديلات ..ومقابلة الرئيس" -
استعار من صديقه السلاح .. فمات برصاصة "طائشة" -
إصابة ضابط برصاص قناصة استهدفته في كمين أمني بالعريش -
بالصور.. إحالة 20 عاملًا بوحدتين صحيتين في سمنود للتحقيق -
"الغرفة التجارية" تخاطب محافظ دمياط لإعادة النظر في مواعيد إغلاق المقاهي -
10 قتلى على الأقل في انفجار سان بطرسيرج بروسيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. DMC

حمدي بخيت: أمريكا تلعب على كسر إرادة الشعب.. والسيسي تصدى للقوى العظمى

Google+ Print
حمدي بخيت: أمريكا تلعب على كسر إرادة الشعب.. والسيسي تصدى للقوى العظمى حمدي بخيت: أمريكا تلعب على كسر إرادة الشعب.. والسيسي تصدى للقوى العظمى

كتب : محمد شريف منذ 8 دقائق

أكد اللواء حمدي بخيت منسق حملة بأمر الشعب، أن الإرادة الشعبية هي الفيصل في تحديد مصير الأمة، موضحًا أن الفريق أول عبدالفتاح وزير الدفاع تصدى لقوى عظمى في 30 يونيو.

وأشار بخيت، خلال استضافته في برنامج "الشعب يريد" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، إلى أن السيسي قادر على استخدام أسباب القوة بحرص، منوهًا بأن حملة "بأمر الشعب" ليست سياسية ومعظمها من الشباب.

وشدد منسق الحملة على أن الحديث عن عدم إقبال الشباب على الاستفتاء يدخل ضمن الحرب المعلوماتية، موضحًا أن مهمة الرئيس القادم هي رأب الصدع الوطني وتوحيد الشعب بأكمله.

واستطرد بخيت "الإخوان استطاعت اختراق جهاز الشرطة، لكنهم فشلوا في اختراق الجيش لأنه هو الكتلة المصرية الصلبة التي لا تكسر".

ووصف منسق حملة بأمر الشعب من يعمل ضد إرادة الأمة بأنه يتمتع بالغباء السياسي، قائلًا "أمريكا تلعب على كسر إرادة الشعب المصري، ومن يعمل ضد أمتنا فهو غبي سياسيًا".

وأكد بخيت أن البرنامج الثوري مهم، لكن في الوقت الحالي البرنامج العقلاني هو الأهم لتحقيق مصلحة الأمن القومي المصري.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
تغطية خاصة - السفير / هاني خلاف : زيارة الرئيس السيسي مهمة ويجب أن نخفض سقف التوقعات

تغطية خاصة - السفير / هاني خلاف : زيارة الرئيس السيسي مهمة ويجب أن نخفض سقف التوقعات

تغطية خاصة - اليوم .. قمة مصرية أمريكية بين الرئيسين السيسي وترامب في واشنطن

تغطية خاصة - اليوم .. قمة مصرية أمريكية بين الرئيسين السيسي وترامب في واشنطن

موقع عبري: ترامب يدعم رؤية السيسي

موقع عبري: ترامب يدعم رؤية السيسي

البابا فرنسيس يلتقي السيسي والطيب وتواضروس 28 إبريل

البابا فرنسيس يلتقي السيسي والطيب وتواضروس 28 إبريل