حمدي بخيت: أمريكا تلعب على كسر إرادة الشعب.. والسيسي تصدى للقوى العظمى

كتب : محمد شريف منذ 8 دقائق

أكد اللواء حمدي بخيت منسق حملة بأمر الشعب، أن الإرادة الشعبية هي الفيصل في تحديد مصير الأمة، موضحًا أن الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع تصدى لقوى عظمى في 30 يونيو.

وأشار بخيت، خلال استضافته في برنامج "الشعب يريد" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، إلى أن السيسي قادر على استخدام أسباب القوة بحرص، منوهًا بأن حملة "بأمر الشعب" ليست سياسية ومعظمها من الشباب.

وشدد منسق الحملة على أن الحديث عن عدم إقبال الشباب على الاستفتاء يدخل ضمن الحرب المعلوماتية، موضحًا أن مهمة الرئيس القادم هي رأب الصدع الوطني وتوحيد الشعب بأكمله.

واستطرد بخيت "الإخوان استطاعت اختراق جهاز الشرطة، لكنهم فشلوا في اختراق الجيش لأنه هو الكتلة المصرية الصلبة التي لا تكسر".

ووصف منسق حملة بأمر الشعب من يعمل ضد إرادة الأمة بأنه يتمتع بالغباء السياسي، قائلًا "أمريكا تلعب على كسر إرادة الشعب المصري، ومن يعمل ضد أمتنا فهو غبي سياسيًا".

وأكد بخيت أن البرنامج الثوري مهم، لكن في الوقت الحالي البرنامج العقلاني هو الأهم لتحقيق مصلحة الأمن القومي المصري.