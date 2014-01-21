رسميا.. ميدو مديرا فنيا للزمالك

أعلن نادي الزمالك رسميا اختيار أحمد حسام "ميدو" مديرا فنيا للفريق الأبيض، خلفا لحلمي طولان.

ابن نادي الزمالك الذي لم يتجاوز الـ31 من العمر، يستهل مشواره التدريبي بقيادة الفريق الأبيض.

ويبدأ نجم روما وتوتنام ومرسيليا وسيلتا فيجو مسيرته مع الزمالك بلقاء ضد المنيا يوم 29 يناير الجاري.

ويستعد ميدو لتولي المنصب باستقبال كبير يرتبه له جمهور الزمالك ورابطة "أولتراس وايت نايتس".

وقال كمال درويش رئيس الزمالك إن القرار جاء بأغلبية الأصوات داخل مجلس إدارة النادي الأبيض.

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الرحالة

حين كان لاعبا، امتلك ميدو خبرة كبيرة بارتداء قمصان العديد من الأندية في إنجلترا مثل ميدلسبره وويجان أثليتك ووست هام وبرنسلي.

وجاور ميدو عددا من أباطرة اللعبة، مثل زلاتان إبراهيموفيتش في أياكس أمستردام وفرانشيسكو توتي في روما وإيدجار ديفيدز في توتنام هوتسبر وغيرهم.

وعمل ميدو تحت لواء العديد من المدربين الكبار، مثل محمود الجوهري في منتخب مصر ولوتشيانو سباليتي الإيطالي ورودي فولر الألماني ومارتن يول الهولندي وجيانوفرانكو زولا.

لكن ميدو – الذي سطع وهو ناشئ في الـ17 مع الزمالك ثم رحل لجنت البلجيكي وبدأ مسيرته الأوروبية.

وعاد ميدو للزمالك بعد سنوات، ولعب 14 مباراة مع الفريق الأبيض تحت لواء حسن شحاتة.

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خبرة جديدة

على الصعيد التدريبي، ميدو لا يملك أي تجربة إذ لم يعمل كمدرب أو كمدير فني من قبل.

لكنه قدم صورة ناصعة واعدة لنفسه وهو يحلل المباريات المختلفة عبر وسائل إعلام "الجزيرة الرياضية" التي تحولت لـBeIN Sports، وكذلك برنامج "ميدو ديجيتال" في FilGoal.com.

ودخل ميدو في مفاوضات لتدريب المصري البورسعيدي، لكنها توقفت بعدما اتصل النادي الأبيض.

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