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طارق السيد ينضم للجهاز الفني للزمالك مع ميدو

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طارق السيد ينضم للجهاز الفني للزمالك مع ميدو طارق السيد ينضم للجهاز الفني للزمالك مع ميدو

أعلن الزمالك أسماء الجهاز الفني المعاون لمدرب الفريق أحمد حسام "ميدو"، وتضمن النجم السابق للقلعة البيضاء طارق السيد.

وكما انفرد FilGoal.com.. أحمد عبد الحليم سيتولى منصب مدير الكرة بنما سيأتي عبد الرحيم محمد في مركز المدرب العام.

وتقرر بشكل نهائي خروج عبد الحليم علي من الجهاز الفني ولم يستقر بعد على اسم المدرب المساعد.

بينما يستمر أيمن طاهر من التواجد في منصب مدرب حراس المرمى بالإضافة إلى حمادة أنور في منصب المدير الإداري.

كما سيستعين ميدو بمدرب أحمال إنجليزي عمل معه في أوروبا.

وعن مدرب الأحمال الإنجليزي، أجاب كمال درويش رئيس نادي الزمالك "الأمن والأوضاع في قد تؤخر هذا الانتداب".

وتابع "نحتاج لبعض الوقت حتى نحسم أمر مدرب الأحمال الأجنبي، أعتقد أن ميدو سيتولى هذا الملف ويتعاقد مع بديل أخر لحين التفكير في المدرب الإنجليزي المطلوب".

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