المالية: إنتاج 19.5 مليون عملة معدنية فى الربع الأول من العام المالى

أنتجت مصلحة سك العملة نحو 19.5 مليون قطعة من العملات المعدنية المتداولة فئة "1 جنيه، 50، 25، 10، 5 قروش" خلال الربع الأول من العام المالى الحالى بقيمة 10.350 مليون جنيه بتراجع نسبته 26.7% مقارنة بإنتاج الفترة ذاتها من العام الماضى والبالغ نحو 24.5 مليون قطعة بقيمة 14.125 مليون جنيه.

وأشار تقرير أهم إنجازات وزارة المالية والجهات التابعة لها خلال الربع الأول من 2013 / 2014 إلى أنه تم تسليم 45.5 مليون قطعة فئة "1 جنيه،50، 25 قرشًا" للبنك المركزى خلال 3 شهور بلغت قيمتها الإجمالية 19.798 مليون جنيه مقابل تسليم 28.970 مليون قطعة فئة "1 جنيه، 50، 25 قرشًا" بلغت قيمتها الإجمالية 14.192 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه.

وأوضح أنه تم تسليم 13.5 مليون قطعة فئة "5،10، 25، 50 قرشا" لمصلحة الخزانة العامة خلال الفترة محل الدراسة بقيمة 4.100 مليون جنيه مقابل تسليم 12.500 مليون قطعة فئة "5،10،25،50 قرشا" بقيمة 3.375 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالى السابق له.

وبالنسبة لإنجازات مصلحة الخزانة العامة، ذكر التقرير أن قيمة العملات الورقية البالية المسحوبة من التداول فئتى الـ5، 10 قروش بلغت 125 جنيهًا، ولم يتم إعادة طرح أى مبالغ من تلك العملات الصالحة للتداول خلال الفترة محل الدراسة.

وأضاف أنه لم يتم إعدام أى عملات ورقية بالية خلال الربع الأول من العام المالى الحالى، وبلغ رصيد العملات الورقية المستعملة فى 30 سبتمبر 29.485 ألف جنيه.

ولفت إلى أنه لم يرد إلى المصلحة أى عملات ذهبية خلال 3 شهور ولم يتم بيع أى قطعة من العملات الذهبية، ولم يرد إلى المصلحة أى عملات فضية خلال الفترة محل الدراسة وتم صرف 837 قطعة من الرصيد قيمتها 85.977 ألف جنيه.

> وأوضح التقرير من الإنجازات فى مجال صرف المرتبات والمعاشات أن إجمالى قيمة الأجور والمرتبات والمعاشات المنصرفة بواسطة الخزانة العامة خلال الفترة من أول يوليو 2013 حتى 30 سبتمبر 2013 بلغ نحو 21.608 مليون جنيه مقابل 18.581 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

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