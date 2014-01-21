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محافظ بورسعيد يبحث إنشاء مصنع للصنفرة مع مستثمرين

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محافظ بورسعيد يبحث إنشاء مصنع للصنفرة مع مستثمرين محافظ بورسعيد يبحث إنشاء مصنع للصنفرة مع مستثمرين

اللواء سماح قنديل محافظ بورسعيد – ارشيفية

عقد اللواء سماح قنديل محافظ بورسعيد، اجتماعاً مع مسئولي شركة ديمو للصنفرة، وذلك لبحث إنشاء مصنع للصنفرة علي أن يقام هذا المصنع في المنطقة الصناعية ببورسعيد، ليكون أول مصنع للصنفرة في الشرق الاوسط وافريقيا.

وأكد المحافظ، بأن المحافظة تساعد علي تشجيع الاستثمار والمستثمرين، لتوفير فرص العمل، موكداً علي أن هناك قواعد وضوابط قانونية، لتخصيص الأراضي في إطار القواعد القانونية، مشيراً بان هناك شرط هام وحيوي يتم وضعة عنج اقامة أي مشروع، أو مصنع في بورسعيد، وهي أن تكون جميع الأيدي العاملة داخل المشروع من أبناء بورسعيد .

وأشار رئيس مجلس إدارة الشركة، أن انتاج المصنع سوف يوفر علي في حدود مليار جنية سنوياَ، وهو ما يمثل استيراد الصنفرة من أوربا والصين.

وأشار، بأن محافظة بورسعيد واعدة، ونأمل أن يتم الاستثمار فيها.

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