غدا.. آداب القاهرة تُكرم أول رئيس مصرى للاتحاد العربى للمكتبات

يعتزم قسم المكتبات والوثائق والمعلومات بكلية الآداب جامعة القاهرة، تكريم الدكتور خالد الحلبى، المستشار البيلوجرافى لفهرسة الكتب العربية النادرة والمخطوطات، بجامعة كارينجى ميلون الولايات المتحدة الأمريكية، وعضو هيئة تحرير مجلة الاتحاد العربى للمكتبات والمعلومات، والأستاذ بقسم المكتبات والوثائق والمعلومات بكلية الآداب جامعة القاهرة، وذلك ظهر الأربعاء المقبل بدار الضيافة بالجامعة.

ويسلم الدكتور معتز عبد الله، عميد كلية الآداب، بناء على بيان إعلامى من الجامعة أول أمس الأحد، درع الكلية للدكتور خالد الحلبى، وذلك لانتخابه أول رئيس مصرى للاتحاد العربى للمكتبات والمعلومات.

يحضر التكريم الدكتور شريف شاهين، رئيس قسم المكتبات ومدير المكتبة المركزية الجديدة بالجامعة، والدكتور شعبان خليفة، رئيس الجمعية المصرية للمكتبات، والدكتور فتحى عبد الهادى، رئيس الإدارة المركزية للمكتبات بالكلية، بالإضافة إلى نخبة من أساتذة فهرسة الكتب النادرة والمخطوطات، ورؤساء أقسام المكتبات بالجامعات المصرية والعربية، كما تعقد الكلية من خلال الحفل، اتفاقية تعاون بين قسم المكتبات والاتحاد العربى للمكتبات.

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