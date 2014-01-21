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المتحدث باسم الخارجية يؤكد عمق العلاقات بين مصر وليبيا

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المتحدث باسم الخارجية يؤكد عمق العلاقات بين مصر وليبيا المتحدث باسم الخارجية يؤكد عمق العلاقات بين مصر وليبيا

أكد السفير بدر عبد العاطى، المتحدث باسم وزارة الخارجية، على عمق العلاقات المصرية الليبية، مؤكدًا على دعم لخيار الشعب الليبى وثورة 17 فبراير .

وقال السفير عبد العاطى، فى اتصال هاتفى أجراه معه مراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط من العاصمة الليبية طرابلس مساء اليوم الثلاثاء، "إننا لا نتدخل فى شئون الدول، ولا نسمح بالتدخل فى شئون أى دولة أخرى خاصة دولة شقيقة مثل ليبيا".

وأشار إلى اتصال السفير ياسر رضا، مساعد وزير الخارجية لشئون مكتب الوزير، بالسفير الليبى فى القاهرة محمد فايز جبريل، وتأكيده على قوة ومتانة العلاقات المصرية الليبية على مر السنين، لافتا إلى أننا لن نسمح لأحد أن يعكر صفو العلاقات الوطيدة بين البلدين .

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