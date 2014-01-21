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عبد الحفيظ : طلبات بعض اللاعبين بخصوص التجديد غير منطقية

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عبد الحفيظ : طلبات بعض اللاعبين بخصوص التجديد غير منطقية عبد الحفيظ : طلبات بعض اللاعبين بخصوص التجديد غير منطقية

(/أ ش أ/) - أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالأهلي أن طلبات بعض اللاعبين فى الفريق بخصوص تجديد تعاقدهم غير منطقية.

وقال عبد الحفيظ إن النادي يحاول فى الوقت الجاري تجديد عقود عبد الله السعيد، مفصحا "لكن هناك طلبات غير منطقية في المفاوضات".

وأوضح عبد الحفيظ "الأهلي أو فريق آخر لا يستطيع توفير مبالغ مالية كبيرة للاعبين فى ظل الظروف الصعبة التى تمر بها حاليا، وهو ما شرحناه للاعبين".

ونجح الأهلى فى التجديد لشريف إكرامى وأحمد عادل عبد المنعم وأحمد نبيل مانجا ويتبقى له عبد الله السعيد وعماد متعب وحسام عاشور وأحمد شديد قناوي وأحمد فتحي.

يذكر أن عبد الله السعيد طلب الحصول على 5 ملايين جنيه نظير تجديد عقده وهو ما رفضه الأهلي الذى حدد سقفا للتعاقدات لا يتعدى 2 مليون جنيه لأصحاب الفئة الأولى.

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