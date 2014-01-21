الزميل حسين طلال يفوز بجائزة القصة المصورة فى مسابقة "الصحفيين"

فاز الزميل حسين طلال، مصور اليوم السابع بالمركز الأول، عن القصة المصورة فى مسابقة شعبة المصورين الصحفيين بنقابة الصحفيين فى دورتها السابعة.

وقامت الشعبة بتكريم الزميل عصام الشامى بـ"اليوم السابع" ، رغم عدم تقدمه للمسابقة، ولكن تم تكريمه عرفانًا بمجهوده المبذول مع فريق التصوير بـ"اليوم السابع" ولقّبته بـ "صانع النجوم".

فيما فاز بالمركز الأول فى الصورة الخبرية المصور عبد المنعم النوبى الذى رحل أول أمس، إثر إصابته فى حادث أليم، وكشفت لجنة التحكيم خلال تقديم الجائزة لأسرته التى تقدر بمبلغ 3500 جنيه، أنها أول مرة كانت فى زيارة له فى المستشفى التى توفى بها قبل يومين، وأنها همست له بأنه سيحصل على المركز الأول فى المسابقة رغم عدم اتباع هذا الأسلوب، فكان ذلك استثناء.

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