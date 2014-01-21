أخبار عاجلة

تغطية خاصة - رئيس تحرير جريدة الشروق : ما يريدة ترامب هو العودة لقواعد العلاقات المصرية الأمريكية -
تغطية خاصة - السفير / هاني خلاف : زيارة الرئيس السيسي مهمة ويجب أن نخفض سقف التوقعات -
ملاعب ONsport: كوليبالي يغلق ملف الرحيل عن الأهلي بعد التألق أمام الداخلية -
تغطية خاصة - اليوم .. قمة مصرية أمريكية بين الرئيسين السيسي وترامب في واشنطن -
6 قرارات هامة لعمومية مجلس الدولة.. أبرزها "رفض التعديلات ..ومقابلة الرئيس" -
استعار من صديقه السلاح .. فمات برصاصة "طائشة" -
إصابة ضابط برصاص قناصة استهدفته في كمين أمني بالعريش -
بالصور.. إحالة 20 عاملًا بوحدتين صحيتين في سمنود للتحقيق -
"الغرفة التجارية" تخاطب محافظ دمياط لإعادة النظر في مواعيد إغلاق المقاهي -
10 قتلى على الأقل في انفجار سان بطرسيرج بروسيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الزميل حسين طلال يفوز بجائزة القصة المصورة فى مسابقة "الصحفيين"

Google+ Print
الزميل حسين طلال يفوز بجائزة القصة المصورة فى مسابقة "الصحفيين" الزميل حسين طلال يفوز بجائزة القصة المصورة فى مسابقة "الصحفيين"

فاز الزميل حسين طلال، مصور اليوم السابع بالمركز الأول، عن القصة المصورة فى مسابقة شعبة المصورين الصحفيين بنقابة الصحفيين فى دورتها السابعة.

وقامت الشعبة بتكريم الزميل عصام الشامى بـ"اليوم السابع" ، رغم عدم تقدمه للمسابقة، ولكن تم تكريمه عرفانًا بمجهوده المبذول مع فريق التصوير بـ"اليوم السابع" ولقّبته بـ "صانع النجوم".

فيما فاز بالمركز الأول فى الصورة الخبرية المصور عبد المنعم النوبى الذى رحل أول أمس، إثر إصابته فى حادث أليم، وكشفت لجنة التحكيم خلال تقديم الجائزة لأسرته التى تقدر بمبلغ 3500 جنيه، أنها أول مرة كانت فى زيارة له فى المستشفى التى توفى بها قبل يومين، وأنها همست له بأنه سيحصل على المركز الأول فى المسابقة رغم عدم اتباع هذا الأسلوب، فكان ذلك استثناء.

لمزيد من أخبار التقارير..

arrow.jpg أسامة العبد: إخلاء المدينة الجامعية عقب انتهاء الامتحانات الخميس

arrow.jpg "الأوقاف" تخاطب الدول الإسلامية لمشاركة محكميها فى مسابقة القرآن

arrow.jpg بالفيديو.. تدريب الكلاب البوليسية بأكاديمية الشرطة على كشف المفرقعات

stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين»

بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين»

بالفيديو || المخابرات الأمريكية تلقي القبض على أول جاسوس مصري بأمريكا وقصته الكاملة بعد توصله إلى معلومات هامة

بالفيديو || المخابرات الأمريكية تلقي القبض على أول جاسوس مصري بأمريكا وقصته الكاملة بعد توصله إلى معلومات هامة

بالفيديو || طفل يروي تفاصيل اغتصاب أخواله له لمدة ثلاث سنوات

بالفيديو || طفل يروي تفاصيل اغتصاب أخواله له لمدة ثلاث سنوات

بالفيديو || أول تصريحات رسمية من الصحة حول انتشار فيروس "الروتا و اللشمانيا" في مصر وحالات الوفاه

بالفيديو || أول تصريحات رسمية من الصحة حول انتشار فيروس "الروتا و اللشمانيا" في مصر وحالات الوفاه