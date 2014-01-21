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إلهام شاهين إلى مطلقي الشائعات عبر سيدتي نت!

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إلهام شاهين إلى مطلقي الشائعات عبر سيدتي نت! إلهام شاهين إلى مطلقي الشائعات عبر سيدتي نت!

"ارحموني يرحمكم الله". هكذا كان رد فعل الفنانة إلهام شاهين بمجرد اتصال "سيدتي نت" بها لسؤالها عن حقيقة إنشائها قناة دينية تنشر الإسلام الوسطيّ بين الناس، مثلما تردّد بقوة، وأضافت ضاحكة: "بالله عليكم، هل أنا مثلاً دكتوره في الأزهر أو داعية إسلاميّة حتى أتجرأ وأحمّل نفسي مسؤولية إنشاء قناة دينية؛ فأنا لي الشرف بالطبع أن أفعل ذلك. لكن أين هي خبرتي؟ وكيف سأتحمّل المسؤولية أمام الله؟ فالدين ليس بالقنوات الدينية. فكم شاهدنا من قنوات دينية مزيّفة بثت الفتنة على الجميع، وأصحابها يلقون مصيرهم الآن في السجون. فأرجو أن تبلغوا رسالة إلى من يطلق هذه الشائعة، وقولوا لهم ارحموني يرحمكم الله، وانزعوا إلهام شاهين لبعض الوقت من عقولكم، ودعونا نفرح بأولى خطوات استردادنا لمصر الجميلة".

 

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