مصرع مسجل وضبط 3 سيارات مسروقة وأسلحة آلية بحملة أمنية بالقليوبية

لقى مسجل خطر مصرعه فى تبادل لإطلاق الرصاص مع قوات الشرطة أثناء حملة أمنية لمداهمة قرية الجعافرة، إحدى قرى مثلث الرعب بشبين القناطر، وتمكنت القوات من ضبط 3 عاطلين و3 سيارات مبلغ بسرقتها وسلاح آلى وخزينة بها 3 طلقات و334 طلقة جرينوف وشرائط طلقات وكمية من البانجو المخدر.

كانت مديرية أمن بالقليوبية قد شنت حملة مكبرة بإشراف اللواء محمود يسرى مدير الأمن واللواء عرفة حمزة مدير المباحث الجنائية والعميد أسامة عايش رئيس المباحث والعقيد جمال الدغيدى رئيس فرع البحث الجنائى بشبرا الخيمة على قرية الجعافرة بمركز شبين القناطر ، ولقى أحد المسجلين مصرعه وعثر بداخل ملابسه على بطاقة رقم قومى بأسم " سامح ممدوح عبد الرحمن " كما تم ضبط 3 عاطلين كانوا يحاولون دخول القرية لشراء المخدرات، وعثر على سيارة سوزوكى وأخرى نقل دبابة وسيارة ملاكى سوداء اللون مبلغ بسرقتهم.

وانتقل أمير بريقع مدير نيابة شبين القناطر لقرية الجعافرة وتم إجراء معاينة للسيارات التى تم العثور عليها وآثار الطلقات بها، وأمر بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين كل من " عمران ناجى عمران " و " أمين موسى "، الذى تبين أنهما هاربان من أحكام بالإعدام والسجن المؤبد فى عدة قضايا، كما أمر بتشريح جثة المتهم الذى لقى مصرعه لبيان سبب الوفاة بإشراف المستشار مؤمن سالمان المحامى العام لنيابات شمال القليوبية .

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