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بالصور.. مشاجرة بين الباعة الجائلين بشارع المحطة بالأقصر

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نشبت مشاجرة بين اثنين من الباعة الجائلين فى شارع المحطة بالأقصر، عصر اليوم الثلاثاء، على أولوية الحصول على مكان بالشارع، مما أدى إلى إصابة فرد وتكسير عدد من الفتارين الخاصة بهم.

كان اللواء مصطفى بكر مدير أمن الأقصر تلقى إخطارا بنشوب مشاجرة بين عدد من الباعة الجائلين بشارع المحطة بوسط الأقصر، بسبب أولوية الحصول على مكان للفتارين المتواجدة بالشارع، مما أدى إلى تدخل أهالى العائلتين الذين قاموا بتكسير عدد كبير من الفتارين والتراشق فيما بينهم بالطوب واستخدام الآلات الحادة.

وأسفر ذلك عن إصابة أحد الباعة بآلة حادة ( مطواة ) فى الرأس، كما أدت المشاجرة إلى إغلاق شارع المحطة بالكامل أمام السيارات والمارة ووجود حالة من الذعر بين المواطنين.

وعلى الفور تم استدعاء الشرطة التى قامت بضبط عدد من الباعة وجار تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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