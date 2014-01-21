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راموس: يوجد ' كيمياء ' بين أنشيلوتي والفريق

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راموس: يوجد ' كيمياء ' بين أنشيلوتي والفريق راموس: يوجد ' كيمياء ' بين أنشيلوتي والفريق

أكد لاعب ريال مدريد الإسباني، سرخيو راموس أنه يوجد "كيمياء" بين المدير الفني للفريق، الإيطالي كارلو أنشيلوتي ولاعبي الفريق الملكي.

وقال راموس في تصريحات لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) "إنه مدرب يحسد على سيرته الذاتية، بسبب كل ما توج به ومعرفته الكبيرة بعالم كرة القدم".

وأضاف المدافع "لقد كان لاعبا ويعرف ما يفكر فيه اللاعبون، لذا توجد كيمياء كبيرة بيننا، وهو يعاملنا بطريقة حسنة".

وبخصوص دوري الأبطال الأوروبي أكمل "إنها منافسة لها معزة خاصة، ومرت سنوات كثير دون التتويج بها، لدينا رغبة كبيرة في الفوز بها".

وأكمل راموس "علينا التفكير في الأمر كحافز وألا يتحول إلى هوس، علينا السير خطوة تلو الأخرى، نأمل هذه المرة في التأهل للنهائي، واذا ما توجنا سيكون أمرا جيدا".

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