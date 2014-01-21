رئيس الوزراء ووزير المالية يعرضان الفرص المستقبلية لنمو الاقتصاد أمام "دافوس"

جلال : شركات عالمية اعلنت زيادة استثماراتها بمصر فور الانتهاء من المرحلة الانتقالية

كتب : عبدالعزيز المصري الثلاثاء 21-01-2014 13:48

يعرض الدكتور أحمد جلال وزير المالية غدا امام المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" الاصلاحات التي تقوم بها والفرص المستقبلية لنمو الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.

و يشارك جلال في مؤتمر " دافوس" ضمن الوفد المصري برئاسة الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء والذى من المقرر مناقشة كيفية انتقال الدول فى مرحلة التحول بالعالم العربى إلى طريق الاستقرار والمشاركة الجماعية، وسبل توفير فرص عمل للشباب، بالإضافة إلى إمكانيات التعاون الإقليمى بين الدول العربية.

كما يشارك وزير المالية فى جلسة خاصة عن مستقبل مصر فى مرحلة التحول، بالإضافة إلى عقده عدد من الاجتماعات واللقاءات الثنائية علي هامش المنتدي مع عدد من كبار المسئولين العرب والأجانب.

وقبيل سفره اكد الوزير ان مشاركة مصر في المنتدي العالمي فرصة لدعم جهود الحكومة المصرية لاستعادة ثقة الاسواق الدولية في مستقبل الاقتصاد الوطني، والترويج للإصلاحات التي اتخذتها الحكومة لاستعادة معدلات النمو المرتفعة والاستقرار المالي والاجراءات المنتظر الاعلان عنها قريبا من اجل تشجيع مجتمع الاعمال علي الاسراع في تنفيذ الخطط المتعلقة بضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية.

مشيرا الي ان كثير من الشركات العالمية اعلنت بالفعل عن خطط لزيادة استثماراتها بمصر فور استقرار الاوضاع والانتهاء من المرحلة الانتقالية، وهو الامر الذي يحدث حاليا بعد اقرار الدستور الجديد وبدء مرحلة بناء مؤسسات الدولة.

وقال ان مصر تحتاج الآن لعودة زخم الاستثمارات الاجنبية والعربية والمصرية لمستويات ما قبل الازمة المالية العالمية عام 2008 ، لاستغلال الفرص الاستثمارية الواعدة التي يزخر بها الاقتصاد المصري وفي جميع القطاعات.

يذكر أن الاجتماع السنوى للمنتدى الاقتصادي العالمى "دافوس" للعام الحالى يشارك به 2500 من القادة والوزراء وكبار المسئولين التنفيذيين والخبراء ورجال الاعمال من بينهم 40 من قادة ورؤساء الدول ، وتستمر فعاليات المنتدى لمدة أربعة أيام حيث يناقش من خلال جلساته أهم التحديات التى تواجه العالم حاليا والمخاطر المحتملة على المدى المتوسط والطويل، كما يناقش الأفكار الجديدة في قطاعات الاقتصاد والتكنولوجيا والبيئة وكل ما قد يؤثر على حياة الإنسان خلال الفترة المقبلة.