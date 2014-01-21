إحصائية - ريال مدريد أقوى هجوم ودفاع في 2014

مدريد /أ ش أ/ كشفت الاحصاءات ان نادى ريال مدريد هو صاحب اقوى خط هجوم واقوى خط دفاع بين الفرق الاسبانية منذ بداية العام الجديد.

واوضحت الاحصاءات ان خط هجوم النادى الملكى المكون من جاريث بيل وكريم بن زيما وكريستيانو رونالدو سجل 14 هدفا منذ بداية العام فى المباريات الرسمية وكانت اكبر نتيجة هى الفوز على ريال بيتيس 5/صفر.

ويأتى فى المركز الثانى من حيث الفعالية التهديفية فى نفس الفترة نادى فياريال برصيد 12 هدفا ثم نادى برشلونه برصيد 11 هدفا.

كما يعد نادى ريال مدريد هو النادى الوحيد فى اندية الدورى الاسبانى الذى لم يستقبل مرماه اى اهداف منذ بداية عام 2014 وهو مايؤكد ان الفريق تخلص من المشكلات الدفاعية التى كان يعانى منها فى الفترة السابقة.وظهر ذلك من خلال نجاح دييجو لوبيز وايكر كاسياس فى الحفاظ على شباكهما نظيفة بالتعاون مع كافة عناصر خط الدفاع.

واجمالا حاقظ لوبيز على نظافة شباكه لمدة 345 دقيقة بينما حافظ كاسياس على نظافة شباكه على مدار 502 دقيقة.