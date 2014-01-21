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ضبط 50 كيلو بانجو داخل “حوش” بمنطقة المقابر الجبلية

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ضبط 50 كيلو بانجو داخل “حوش” بمنطقة المقابر الجبلية ضبط 50 كيلو بانجو داخل “حوش” بمنطقة المقابر الجبلية

نبات البانجو المخدر

تمكنت مباحث مركز شرطة المنيا من ضبط 50 كيلو جرام من مخدر البانجو داخل أحد الأحواش بمنطقة المقابر الجبلية بناحية زاوية سلطان، حيث أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث مركز شرطة المنيا بقيام أحد الأشخاص بالإتجار فى المواد المخدرة بناحية زاوية سلطان بدائرة المركز، متخذاً من منطقة المقابر الجبلية مقراً لمزاولة نشاطه.

وقد تمكنت القوات الأمنية من تحديد المتهم وتمكنوا من ضبط ( 31 ) لفافة كبيرة الحجم كمية من نبات البانجو المخدر وزنت ( 50 ) كيلو جرام داخل أحد الأحواش بتلك المقابر وعدم تواجد المتهم.

كما تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة، وتُكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم الهارب.

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