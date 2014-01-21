ما هو الخبر الكاذب الذّي أغضب سلاف فواخرجي؟

نفت الفنّانة السّوريّة سلاف فواخرجي مشاركتها في المسلسل السّوري "بواب الرّيح" للمخرج السّوري المثنّى صبح، والكاتب خلدون قتلان، مستغربةً من الأخبار التي روّجت مشاركتها في المسلسل.

وقالت فواخرجي، "سمعت عن مشاركتي في "بواب الرّيح" في الأخبار، ولا أعلم كيف روّجوا هذا الخبر الكاذب رغم أنّ بطولة العمل لم تُعرض عليّ بالأساس".

وكانت وسائل إعلام سوريّة وصفحات مختصّة بأخبار الدراما على "فيس بوك" روّجت خبر مشاركة فواخرجي في "بواب الرّيح" على أساس أن تلعب دور البطولة فيه.

وتنشغل فواخرجي هذه الأيّام بتصوير فيلمها السّوري الجديد "الأم" مع المخرج باسل الخطيب، وأكّت سلاف أنّه لو كان أمامها خيارين يتجسّدان بالدراما أو السّينما، فإنّها ستختار السّينما بلا تردّد.