إخلاء سبيل 5 طلاب مقبوض عليهم لتشاجرهم أثناء الامتحانات بالأقصر

أمرت نيابة أرمنت جنوبي غرب الأقصر، اليوم الثلاثاء، بإخلاء سبيل 5 طلاب بمدرسة الديمقراطية الإعدادية المهنية بعد أن ألقت الشرطة القبض عليهم إثر مشاجرة نشبت بينهم داخل المدرسة أثناء إداء امتحان الفصل الدراسي الأول.

وكانت نيابة أرمنت جنوبي غرب الأقصر قد قررت، مساء الاثنين، احتجاز الطلاب الخمسة لحين ورود التحريات .

كان اللواء مصطفي بكر مدير أمن الأقصر، قد تلقي إخطارًا بالواقعة من العميد عصام يس مأمور مركز شرطة أرمنت.

والطلاب الخمسة هم كل “السيد محمد أبوالوفا اسماعيل – 16 سنة” مقيم الرياينة بأرمنت ، و”أيمن جمال محمد مراد – 17 سنة” مقيم نجع دنقل ، ضبط وبحوزته مطواه “قرن غزال” ، و “محمود حسين حسن ابراهيم – 16 سنة” مقيم أرمنت الحيط، و”محمد مجاهد أبو الحسن عباس – 16 سنة” مقيم أرمنت الحيط”، و”حسن سيد حسن محمود – 16 سنة” مقيم أرمنت الحيط”.