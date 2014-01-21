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كيف تحصلين على عيون لامعة كالكريستال؟

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كيف تحصلين على عيون لامعة كالكريستال؟ كيف تحصلين على عيون لامعة كالكريستال؟

هناك كثير من قطرات العين الطبيَّة التي تستخدم للتخلص من علامات التَّعب والإجهاد، والتي قد تضرُّك إن استخدمتها باستمرار، لأن تأثيراتها سلبيَّة على المدى البعيد.
"سيدتي نت" يضع بين يديك بعض الوصفات الطبيعيَّة التي تعطيك نتائج مرضية وسريعة.
للحصول على كريستاليّة برَّاقة:
ـ امزجي ملعقة كبيرة من عصير التفاح بملعقة من عصير الجزر وملعقتين من ماء الورد، ثم اخلطي المزيج جيداً، وأحضري قطنة، ثمّ اغمسيها بالمزيج وامسحي عينيك بها أو استخدميها ككمّادات للعين.
ـ كما يمكنك استخدام محلول العين، وهو مكوَّن من ملعقة صغيرة من الملح الطبيعي المضاف إلى لتر من الماء. ضعي المحلول في قطرة واستخدميه كقطرة معقّمة للعين.
وينصح بدهن رموش العين بالفازلين قبل الخلود إلى النوم، فالفازلين وأثناء النوم يتسرَّب إلى داخل العين ويرطبها إن كانت جافة ويضفي عليها نضارة فتصبح لامعة وبرَّاقة.
وهنالك أصناف من الأطعمة التي تفيد العين، مثل تناول البلح واللوز والفول السوداني والزبد بكثرة، إضافة إلى الخضر الورقيَّة بجميع أنواعها، مثل الخسّ والجرجير والبقدونس، فكلها غنيَّة بالفيتامينات المفيدة لجمال ونضارة العين.
وأوضح المتخصصون أنَّ هناك أنواعاً من الفيتامينات مفيدة للعين مثل فيتامين «ب» الموجود في المكسَّرات، والطماطم، والبقول، فهو ضروريّ جداً لعينيك. وإن كنت من النساء اللواتي يجلسن ساعات طويلة أمام شاشة الكومبيوتر، فاحرصي على الإكثار من فيتامين «ب».

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بالفيديو والخطوات: زيّني أظافرك باللصقات اللامعة

 

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