أنيلكا يواجه عقوبة الإيقاف لخمس مباريات

لندن /أ ش أ/ يواجه الفرنسى نيكولاس انيلكا مهاجم وست بروميتش خطر الايقاف لمدة خمس مباريات على الاقل من جانب اتحاد الكرة الانجليزى بسبب قيامه باشارة "كينيلي".

وتعود القصة إلى مباراة وست بروميتس وويست هام في الدوري ديسمبر الماضي، حيث احتفل أنيلكا بهدفه مؤديا تحية معروفة داخل فرنسا بأنها نازية ومعادية للسامية، وتدعى "كينيلي"، عن طريق مد الذراع إلى الأرض ووضع اليد المعاكسة على الكتف.

وتعرض اللاعب "المسلم" للعديد من الانتقادات، وهو ما جعله يصرح أنه لم يكن يعرف أن للإشارة أبعاد دينية مشيرا إلى أنه استلهمها من صديقه وهو فنان كوميدي فرنسي.

ودفعت الاشارة للتكهن بنية مؤسسة زوبلا الراعى الرسمى لوست بروميتش إنهاء رعايتها للنادى فى نهاية الموسم الحالى بسبب ما أقدم عليه اللاعب الفرنسى.

وذكرت هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" الثلاثاء أن الفرنسى الدولى السابق /34 عاما/ أمامه مهلة حتى مساء يوم الخميس المقبل ليرد على الاتهام الموجه له.

وذكر بيان لاتحاد الكرة ان انيلكا قام باشارة تعد "انتهاكا او سلوكا معيبا او مهينا او غير ملائم، كما تمثل انتهاكا لأنها تضمنت اشارة لاصل عرقى او لجنس او لمعتقد دينى".

تجدر الاشارة الى أن الحد الادنى لمثل هذا الفعل فى لوائح الاتحاد الانجليزى هو الايقاف لمدة خمس مباريات لكن الاتحاد يملك الحق فى زيادة مدة الايقاف إذا وجد ان الامر يستحق ذلك.