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الرئيس الأمريكى الأسبق جيمى كارتر يصل الخرطوم

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الرئيس الأمريكى الأسبق جيمى كارتر يصل الخرطوم الرئيس الأمريكى الأسبق جيمى كارتر يصل الخرطوم

وصل إلى الخرطوم الرئيس الأمريكى الأسبق جيمى كارتر، فى زيارة رسمية للسودان تستغرق أربعة أيام. وقال السكرتير الصحفى للرئيس السودانى عماد سيد أحمد، إن كارتر سيلتقى الرئيس عمر البشير، اليوم الثلاثاء، مشيرا إلى أن اللقاء سيتناول المسائل السياسية وتطورات الأوضاع بدولة جنوب السودان.

وأضاف، إنه من المقرر أن يلتقى كارتر، غدا الأربعاء، مع كل من رئيس البرلمان السودانى الفاتح عز الدين، ومساعدى الرئيس عبد الرحمن الصادق، وإبراهيم غندور، ووزير الصحة، وكذا وزير الخارجية على كرتى.

وقالت وزارة الخارجية السودانية- فى بيان لها- إن زيارة كارتر تعتبر اتصالا لزيارات سابقه وإن أهدافها تتركز فى "ملف الانتخابات" من حيث التدريب والمراقبة، ورعاية مبادرة للحوار فكرى بين مثقفى السودان ودولة جنوب السودان، بالإضافة إلى مكافحة "دودة الفرنديد" التى ينشط فيها مركزه.

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