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حكم قضائي بحل «الإخوان» بالإمارات.. و السجن لمتهمي «الخلية الإخوانية»

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قالت صحيفة «الإمارات اليوم»، الثلاثاء، إن دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا بأبوظبي قضت بمعاقبة جميع المتهمين حضوريا و غيابيا في قضية «الخلية الإخوانية»، المتهم فيها 30 مصريا و إماراتيا بأحكام سجن تراوحت بين 3 أشهر و5 سنوات، وبراءة متهم واحد من تهمتين.

وتابعت الصحيفة أن المحكمة قضت بتغريم 21 متهما مبلغ 3000 درهم، وإبعاد المحكومين المصريين في القضية بعد انقضاء فترة الحكم عن الإمارات، وحل جماعة الإخوان المسلمين في الدولة، وإغلاق كافة مكاتبهم، إضافة إلى مصادرة الأدوات والأجهزة المضبوطة في أماكن عملهم ومنازلهم، بحسب الصحيفة.

وأشارت الصحيفة إلى أن المحكمة كانت وجهت تهما بـ«إنشاء وتأسيس و تنظيم وإدارة فرع لتنظيم (الإخوان)، يعمل دون ترخيص في الدولة، والتستر على عمل التنظيم لـ30 متهما إماراتيا ومصريا، من بينهم 6 هاربين، ووجهت تهما باختلاس صور ووثائق تحوي أسرارا خاصة بأمن الدولة، وإذاعة الصور فيما بينهم، وتزويد «التنظيم السري الإماراتي» بنسخة منها، واتصالهم الوثيق بالتنظيم الدولي لـ«الإخوان» في .

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