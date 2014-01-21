أخبار عاجلة

6 قرارات هامة لعمومية مجلس الدولة.. أبرزها "رفض التعديلات ..ومقابلة الرئيس" -
استعار من صديقه السلاح .. فمات برصاصة "طائشة" -
إصابة ضابط برصاص قناصة استهدفته في كمين أمني بالعريش -
بالصور.. إحالة 20 عاملًا بوحدتين صحيتين في سمنود للتحقيق -
"الغرفة التجارية" تخاطب محافظ دمياط لإعادة النظر في مواعيد إغلاق المقاهي -
10 قتلى على الأقل في انفجار سان بطرسيرج بروسيا -
فلسطينية تنقل حال المستوطنات في الضفة الغربية -
عمومية مجلس الدولة تناقش تعديلات قانون ''الهيئات القضائية'' -
تطوير ميداني الحي السابع وانبي بالتعاون مع الجمعيات الأهلية -
موقع عبري: ترامب يدعم رؤية السيسي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

النوم الهادئ يقلل من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا

Google+ Print
النوم الهادئ يقلل من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا النوم الهادئ يقلل من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا

دراسة حديثة قام بها باحثون من كلية هارفارد للصحة العامة ربطت بين خطر الإصابة بسرطان البروستاتا والنوم المضطرب.

فحسبما ذكرت صحيفة التيليجراف، إن النوم المضطرب يسبب قلة مستويات الميلاتونين وهو الهرومن الذى يرتبط وجوده بالنوم الهادئ العميق، وجدت الدراسة أن هناك علاقة بين انخفاض مستوى الميلاتونين وزيادة خطر الإصابة بسرطان البروستاتا.

تعمل مستويات الميلاتونين، الذى يفرز أثناء الليل على تنظيم الساعة الداخلية للإنسان، ووجد انخفاض مستوياته فى الرجال الذين يعانون من نوم غير هادئ بصورة مزمنة.

تمت الدراسة على 928 رجلاً من آيسلاندا، ملأ كل منهم استبانا حول نمط نومه، وتم تحليل عينات البول الخاصة بهم لمعرفة دلالة على مستويات الميلاتونين لديهم.

وعلى مدى سبع سنوات تم تشخيص 111 حالة منهم أصيبت بسرطان البروستاتا، منها 24 حالة خطيرة وقد تتعرض للوفاة.

أعلنت النتائج بواسطة الجمعية الأمريكية لأبحاث السرطان، وفيها أن المستويات العالية من الميلاتونين خفضت احتمالية الإصابة بسرطان البروستاتا بنسبة 75%.

تشير الباحثة سارا ماركت قائدة الدراسة، إلى أن قلة النوم بالإضافة لعوامل أخرى تؤثر فى مستويات الميلاتونين وقد تمنع إفرازه تماما، وتؤكد أن هناك كثير من المشكلات الصحية تنتج عن انخفاض نسبة الميلاتونين كاضطرابات النوم واضطراب الساعة البيولوجية وزيادة خطر الإصابة بالسرطان.

لمزيد من أخبار الصحة..
>للرجال فقط.. لامشكلة فى ميل "القضيب" ولكن بشروط

ارتجاع المرىء والجيوب الأنفية نتيجة الإصابة بارتشاح الأنف

تقرير: التدخين السبب الرئيسى لسرطان القولون
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365