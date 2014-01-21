النوم الهادئ يقلل من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا

دراسة حديثة قام بها باحثون من كلية هارفارد للصحة العامة ربطت بين خطر الإصابة بسرطان البروستاتا والنوم المضطرب.

فحسبما ذكرت صحيفة التيليجراف، إن النوم المضطرب يسبب قلة مستويات الميلاتونين وهو الهرومن الذى يرتبط وجوده بالنوم الهادئ العميق، وجدت الدراسة أن هناك علاقة بين انخفاض مستوى الميلاتونين وزيادة خطر الإصابة بسرطان البروستاتا.

تعمل مستويات الميلاتونين، الذى يفرز أثناء الليل على تنظيم الساعة الداخلية للإنسان، ووجد انخفاض مستوياته فى الرجال الذين يعانون من نوم غير هادئ بصورة مزمنة.

تمت الدراسة على 928 رجلاً من آيسلاندا، ملأ كل منهم استبانا حول نمط نومه، وتم تحليل عينات البول الخاصة بهم لمعرفة دلالة على مستويات الميلاتونين لديهم.

وعلى مدى سبع سنوات تم تشخيص 111 حالة منهم أصيبت بسرطان البروستاتا، منها 24 حالة خطيرة وقد تتعرض للوفاة.

أعلنت النتائج بواسطة الجمعية الأمريكية لأبحاث السرطان، وفيها أن المستويات العالية من الميلاتونين خفضت احتمالية الإصابة بسرطان البروستاتا بنسبة 75%.

تشير الباحثة سارا ماركت قائدة الدراسة، إلى أن قلة النوم بالإضافة لعوامل أخرى تؤثر فى مستويات الميلاتونين وقد تمنع إفرازه تماما، وتؤكد أن هناك كثير من المشكلات الصحية تنتج عن انخفاض نسبة الميلاتونين كاضطرابات النوم واضطراب الساعة البيولوجية وزيادة خطر الإصابة بالسرطان.

لمزيد من أخبار الصحة..

>للرجال فقط.. لامشكلة فى ميل "القضيب" ولكن بشروط

ارتجاع المرىء والجيوب الأنفية نتيجة الإصابة بارتشاح الأنف

تقرير: التدخين السبب الرئيسى لسرطان القولون

>