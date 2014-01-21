الجراحة أفضل الطرق لعلاج فتق الحجاب الحاجز

الفتق من الأمراض المنتشرة بمصر، ويعرف الفتق بأنه خروج جزء من جدار المعدة، وحسب المكان الذى تتواجد به هذا الجدار يسمى الفتق. تقول الدكتورة نسرين وجدى، أخصائية الأمراض الباطنية وأمراض الكلى بجامعة الأردن، إن فتق الحجاب الحاجز هو خروج جزء من جدار المعدة فوق الحجاب الحاجز.

وأضافت "وجدى" أن المعدة تتواجد تحت الحجاب الحاجز، والذى يعمل على منع وصول أحماض المعدة إلى المرىء، موضحة أن فتق الحجاب الحاجز ينقسم إلى نوعين، الأول "الفتق المنزلق"، وهو الأكثر شيوعا، حيث يتواجد جزء من جدار المعدة فوق الحجاب الحاجز، وتمثل أكثر من 98% من الإصابات.

أن النوع الثانى فهو "فتق موازى للمرىء"، وهو نادر لكنه خطير وقد يؤدى إلى الوفاة، حيث يتعدى جدار المعدة الحجاب الحاجز ويكون مجاورا للمرىء، وإذا لم يتم علاج تلك الحالة سريعا، فإن هذا الجزء من المعدة يتعفن، ويصيب الإنسان بالتسمم والوفاة.

وأكدت الدكتورة نسرين، أن تلك الحالة يتم تشخيصها من خلال الأشعة بالصبغة الملونة، أو عن طريق منظار جهاز هضمى، مضيفا أن النوع الأول من الفتق الحجاب الحاجز المنزلق من خلال الأدوية والعلاجات الدوائية، وفى بعض الحالات المتقدمة يتم استخدام الجراحة كحل، أما فى النوع الثانى من الفتق يتم إجراء الجراحة وفى أسرع وقت، وعمليات تصحيح فتق الحجاب الحاجز آمنة بشكل عام و نسبة نجاحها عالية تصل إلى 90%.

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