سحب مشروع مبنى دار الملاحظة الاجتماعية بالباحة

سحبت وزارة الشؤون الاجتماعية مشروع إنشاء مبنى دار الملاحظة الاجتماعية بالباحة من إحدى المؤسسات الوطنية نظراً لتأخرها في التنفيذ.

وقال مدير عام العلاقات العامة والإعلام الاجتماعي والناطق الرسمي للوزارة خالد الثبيتي إن لجنة فحص العروض قررت سحب عملية إنشاء مبنى دار الملاحظة الاجتماعية بالباحة من المقاول الذي بلغت قيمة إنشائه حوالي (22.613.871) ريالاً.

وأضاف أن فسخ العقد مع المقاول جاء بعد اتخاذ اللجنة عدداً من خطابات الإنذار لتأخره في العمل، مؤكداً أنها أعدت تقريراً تفصيلياً عن المشروع ونسبة الإنجاز الذي أوصت بتطبيق النظام في حق المقاول، كما لوحظ توقفه عن العمل منذ فترة رغم عدم وجود ما يمنع من تنفيذ المشروع.

وأكد الثبيتي أن الوزارة ستتخذ الإجراءات النظامية بحق المؤسسات أو الشركات التي لم تلتزم بالمدة المحددة لتنفيذ المشاريع حسب الجدول الزمني.

وأفاد الثبيتي أن المادة رقم (53) فقرة (ب) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بمرسوم ملكي نصت على أنه يجوز للجهة الحكومية سحب العمل من المتعاقد ثم فسخ العقد أو التنفيذ على حسابه مع بقاء حق الجهة في الرجوع على المتعاقد بالتعويض عما لحقها من ضرر بسبب ذلك.