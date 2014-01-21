عمال مصر الديمقراطى: يحق للقوى العاملة تعيين قيادات الاتحاد الحكومى

قال يسرى معروف، رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطى، إن المجلس السابق لاتحاد عمال مصر هو مجلس إدارى ويحق لوزارة القوى العمالة تغييره فى أى وقت، لأن قياداته عيّنوا عن طريق الوزارة وليس عن طريق الانتخاب.

وأضاف "معروف" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن العمال هم "الخاسر الوحيد"، مما يحدث الآن داخل اتحاد عمال مصر، لافتا إلى أن العمال فى أمس الحاجة لوضع قانون الحريات النقابية وقانون العمل فى حين يتصارع القيادات العمالية على المناصب.

وأكد معروف أنه يشعر بالأسى والحزن لما آلت إليه الحركة النقابية من صراع على السلطة وعلى مناصب هى فى الأصل مناصب تطوعية وغير منطقى الصراع عليها.

يذكر أن كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة والهجرة، قد أصدر قرارا رسميا اليوم، حمل رقم 7 لسنة 2014، بإعادة تشكيل هيئة مكتب الاتحاد العام للعمال، وقبول إيداع أوراق لجنة إدارية جديدة لإدارة الاتحاد، وتضمن القرار استبعاد كل من رئيس الاتحاد عبد الفتاح إبراهيم، واستبداله بجبالى المراغى، واستبدال الأمين العام محمد سالم، بمحمد وهب الله، وأمين الصندوق عبد المنعم الجمل، بجمال عقبى.

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