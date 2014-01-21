FilGoal.com يكشف تفاصيل الساعات الأخيرة لطولان في الزمالك .. وقدوم ميدو

استقر مجلس إدارة الزمالك بشكل نهائي على رحيل حلمي طولان المدير الفني للفريق وتولي أحمد حسام ميدو المسؤولية.

ويكشف FilGoal.com تفاصيل الساعات الأخيرة التي ستحسم نهاية مشوار طولان مع القلعة البيضاء.

فخلال اجتماع لجنة الكرة ومجلس الإدارة مساء الأثنين تبنى الكثير من الأعضاء فكرة إنهاء مسيرة طولان مع الفريق وأقنعوا كمال درويش رئيس النادي بالأمر رغم إبداء اعتراضه.

وكلفت اللجنة درويش بإقناع طولان بتقديم استقالته قبل اجتماع مجلس الإدارة الطارئ الذي سيعقد مساء الثلاثاء من اجل أن يرحل بصورة ودية قبل أن يصدر قرارا بإقالته.

وفي حال عدم نجاح درويش في إقناع طولان سيقرر المجلس إنهاء التعاقد معه في الاجتماع.

ميدو

وعلى الجانب الآخر، اتفق أعضاء لجنة الكرة مع أحمد حسام ميدو على تفاصيل تولي المسؤولية خلفا لطولان.

وانفرد FilGoal.com بنبأ اقتراب ميدو من تولي قيادة الزمالك بعدما وافق مبدئيا على تولي المسؤولية في الفترة المتبقية من الموسم.

ومن المنتظر أن يعلن القرار النهائي رسميا في اجتماع مجلس الإدارة الذي سيعقد مساء الثلاثاء.